La Juventus è sbarcata a Firenze intorno alle ore 20:00. Dopo essere atterrata all'Aeroporto di Peretola, la squadra ha raggiunto l'albergo dove soggiornerà in attesa della sfida contro la Fiorentina, per la quale sono attese al 'Franchi" oltre 40.000 persone. Almeno 300, invece, erano assiepate fuori dall'hotel per accogliere i propri beniamini. Tutti pazzi per Ronaldo, cori per Chiellini e Nedved.