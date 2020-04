Sono passati tre anni. Eppure,. Perché del portiere polacco si parla sempre poco: era l'estate del 2017, Fabio Paratici lo apprezza alla Roma che non lo compra dall'Arsenal e si fionda su di lui in piena situazione contrattuale delicata pagandolo soltantofissi cui aggiungerne 3 di bonus. Una cifra imbarazzante vista oggi: quel portiere di alti e bassi visto a Londra e decollato a Roma, adesso, nella Juventus è una garanzia assoluta.- Non è un caso se alle domande su Donnarumma fronte Juve arrivi sempre la stessa risposta da mesi: Gigio piace a chiunque, ma Szczesny è un punto di forza intoccabile e oggi si va avanti con lui. Non c'è l'idea di fare plusvalenza col polacco nell'estate che arriva, anzi; il rinnovo del contratto è stato ampiamente meritato, la Juventus sa bene di aver visto l'esplosione di Wojciech in questi anni e così, ovvero come uno dei migliori portieri in Europa. Ha 'soltanto' 29 anni che per un portiere sono quasi pochi e già dimostrato grande affidabilità., senza perdere d'occhio Donnarumma (dove tutto dipenderà dal Milan) ma da occasione, di certo non da necessità con questo Szczesny in casa.