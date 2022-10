La Juventus è appena atterrata all'aeroporto di Torino di rientro dalla trasferta di champions in Israele. Il club sbarcato a Caselle si dirigerà immediatamente verso il J Hotel dove prenderà il via il ritiro punitivo imposto da Massimiliano Allegri dopo la sconfintta e la figuraccia contro il Maccabi Haifa in Champions League.