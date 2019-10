Sentendo le parole di Antonio Conte dopo la partita con la Juve viene subito da pensare a quello che disse cinque anni fa, prima di finire la sua avventura in bianconero: "Non si può mangiare con 10 euro ad un ristorante da 100".Un anno dopo la Juve giocava la prima finale di Champions League dal 2003, poi ne avrebbe fatta un'altra, sempre con Max Allegri in panchina. Le ambizioni della Juve sono andate avanti, la squadra è migliorata in maniera clamorosa....