Dopo la buona prestazione fornita martedì sera contro il Malmoe, nella quale è tornato a segnare in Champions dopo un anno (fece l'ultimo gol nel 3-0 esterno dellasul campo del Ferencvaros nella fase a gironi della scorsa edizione),del suo contratto con i bianconeri, che scade il 30 giugno del 2022. Quelle dell'argentino sono state parole che hanno dato fiducia al popolo juventino, che nel numero 10 vede il simbolo della squadra nell'era post Ronaldo: ", in settimana ci sarà un nuovo incontro. In estate è cambiata la dirigenza, conoscono la mia volontà, abbiamo ricominciato a parlare, speriamo che possa finire tutto presto".In realtà, a quanto ci risulta ad oggi, in settimana sono previstifra la Juve e l'entourage di Dybala, ma. Al momento, fra l'offerta del club e la richiesta fatta dal giocatore attraverso i suoi agentientro breve, come testimoniato anche dalla posizione palesata martedì sera in Svezia dal vicepresidente: ", puntiamo su di lui e cercheremo di chiudere con la firma. È un giocatore troppo importante per questa Juve".Per una Juve che deve puntare a ricostruire,(tanto più a parametro zero), e sulla quale investire per i prossimi anni.a contrassegnare la sua carriera con i colori bianconeri, con l'obiettivo comune di tornare a vincere qualcosa di importante al più presto. La volontà c'è, non resta che trovarsi e firmare, per mettere nero su bianco una scelta obbligata per entrambe le parti.