Pavel Nedved torna sulla trattativa per il rinnovo con l'attaccante argentino Paulo Dybala, in scadenza di contratto a fine stagione. Il vicepresidente della Juventus ha dichiarato prima della partita sul campo del Malmoe in Champions League: "Abbiamo messo Dybala al centro del nostro progetto, puntiamo su di lui e cercheremo di chiudere con la firma. È un giocatore troppo importante per questa Juve".



"La squadra non mi è dispiaciuta in due su tre partite di campionato, secondo me abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo meritato. Non siamo riusciti a rimanere concentrati come squadra per 90 minuti e questo lo paghiamo a caro prezzo, con errori che non devono capitare perché altrimenti metti a rischio punti e risultati finali".



"La Champions? Proveremo a vincere sicuramente. Si sta dicendo che abbiamo una squadra molto giovane: sì, ma più o meno. Abbiamo una squadra, nuova ma con tutte le cose in regola per competere anche in Europa, perciò io sono molto fiducioso".