Sull'asse Roma-Napoli resta tutto collegato per quel che riguarda Edine Arek, per esempio. Le posizioni di Raule Duvansono saldamente in cima dal punto di vista delle preferenze, ma rappresentano anche le piste più complicate a livello economico. Sullo sfondo resta sempre Alexandre. E via discorrendo.Anche perché il mercato su scala internazionale sta per essere sconvolto dal ciclone Lionel Messi, a cascata tutto potrà succedere.specialmente dopo la retromarcia dell'uruguaiano nei confronti del Benfica (mancava solo la firma sull'accordo triennale da 24 milioni complessivi pagabili in sei anni)., quando sulla panchina della Juve ancora c'era Maurizio Sarri, ma forse questo è solo un dettaglio. Perchéoggi guidato dal fratellastro Walter Guglielmone:nel bel mezzo di una rivoluzione che parla di abbattimento monte ingaggi e riduzione dell'età media. Poi però è arrivato Andrea Pirlo, nel ricalibrare il mercato è emersa la necessità di un certo tipo di centravanti, comunque di spessore internazionale.Se poi col passare dei giorni Cavani non dovesse trovare nessuna squadra di primo piano disposta ad accontentarlo e la Juve fosse ancora alla ricerca del centravanti, il discorso potrà anche tornare ad essere approfondito anche superando le remore ambientali di Cavani e famiglia dopo il trascorso napoletano.