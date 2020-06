La priorità dellaè quella di sistemare il bilancio. Come? Plusvalenze su plusvalenze. La strategia bianconera è chiara: non ci saranno altre operazioni "stile" con giocatori che arrivano a parametro zero con maxi ingaggi. Già, perché poi sono un problema da piazzare sul mercato. E i bianconeri se ne stanno accorgendo in questi mesi: perché se il primo obiettivo della dirigenza è quello di sfoltire la rosa, la difficoltà sta nel riuscire a vendere. Stipendi troppo alti per alcuni (Rabiot e, per fare due esempi di giocatori arrivati a zero, guadagnano 7 milioni di euro), età avanzata o problemi fisici per altri con i club interessati che spesso sono anche scettici nel fare investimenti importanti su giocatori che rischiano di diventare dei flop. Il mercato in uscita è priorità e difficoltà per la Juve, che da tempo è già a lavoro per piazzare alcuni giocatori.