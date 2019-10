L'aumento di capitale e i desideri di un grande colpo. Da giorni si parla tanto della: l'idea di ripetere l'operazione Cristiano Ronaldo inizia a circolare, ma naturalmente le prospettive sono diverse ecome quelli garantiti al portoghese. L'apertura della società esiste per un grandissimo acquisto nel giugno del 2020, a patto che emerga un'opportunità che risponda a quello che i bianconeri stanno cercando.- Il presidente Andrea Agnelli ha lasciato tracce che possono diventare indizi, Fabio Paratici è sempre aggiornato a livello internazionale sulla situazione dei top player. Ma, più che un giocatore fatto e finito come CR7. Dal sogno ricorrente ma quasi impossibile Mbappé in giù, i nomi che rispondono all'identikit sono tanti e non è stata ancora eseguita alcuna scrematura perché i fattori decisivi (contratti, ingaggi, rinnovi, risultati stagionali della Juve e dei giocatori coi rispettivi club) saranno troppi., età pienamente sostenibile, potenziale e abitudine già al grande calcio. Un acquisto d'impatto immediato e futuro. Si potrà fare, a patto che tutte le tessere - cessioni comprese, non è un dettaglio - vadano al proprio posto da qui all'estate...