Il casosi arricchisce ogni giorno di nuovi particolari. Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, la società bianconera aveva anche un conto da saldare con, tanto che tra i documenti analizzati dalla procura di Torino c’è anche una cartellina titolata "Raiola, posizione giugno 2021".Tra i messaggi, si segnala quello del 26 giugno 2021 inviato dalla Treasury Manager della Juve, avente come oggetto una "proposta dilazione e riduzione Raiola". Nel messaggio figurano proposte di pagamento all’agente: "Come abbiamo condiviso in riunione, è evidenziata nelle varie proposte l’assunzione dei 3 milioni non dovuti perA far discutere è soprattutto la somma del debito. Come si ricava propor dalla mail,Una cifra commentata così dai pm: "Vi è indubbiamente un’opacità dei rapporti tra Juventus e Raiola, sia sotto il profilo patrimoniale che – per quanto non di interesse in questa sede - sportivo (comproprietà di calciatore in capo ad agente sportivo)”.C’è poiche fa riferimento alla trascrizione delle intercettazioni di telefonate in cui Manna, responsabile dell’Under 23 non indagato, illustra a Raiola la possibilità di cedere il giocatore alle parole del procuratore. "Non è proprio darlo. Noi lo diamo, liberiamo lo spazio da extracomunitario, ma il controllo è sempre nostro", le parole di. "E come faccio a farlo rientrare in Italia, se ho pagato io per il posto?", chiede Mino. "conclude il dirigente bianconero. Il riferimento è al fatto che Wesley, svincolatosi dal Flamengo, fosse originariamente stato tesserato dal Verona, passando alla Juve U23 nel gennaio 2020.