La Juventus all'inizio della scorsa estate nel casting attaccante aveva chiesto informazioni all'Atalanta, durante uno dei contatti avvenuti (a vuoto) anche per Gosens, per Duvan Zapata. Il colombiano, a segno nell’ultima di campionato contro il Napoli, sta vivendo un’altra stagione positiva con Gasperini. L’Atalanta con la Juve ha messo in chiaro che non avrebbe fatto sconti neanche in questo caso, Gasperini voleva tenerlo quindi 50 milioni o niente da fare. La Juve ha guardato altrove, non a caso Morata è stato preso con una formula molto vantaggiosa. Sicuramente, Zapata è un giocatore molto apprezzato dalla dirigenza bianconera. Ma l'Atalanta è bottega cara...