La scadenza del contratto di Nicolò Zaniolo è ancora lontana, ma le difficoltà per il rinnovo con adeguamento salariale del suo contratto tengono aperte tante possibilità di mercato. Fra queste ci sono quelle di Juventus e Tottenham con i bianconeri e il ds degli spurs, Fabio Paratici che non hanno smesso di seguirlo in questi mesi.