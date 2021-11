D'altronde i gol nelle gambe non mancano o non dovrebbero mancare: Alvaro Morata, Paulo Dybala, Moise Kean son tutti giocatori che han sempre segnato e prima o poi torneranno a farlo. Anche i centrocampisti della Juve però non segnano o comunque lo fanno troppo poco, il fatto che la Juve ora abbia perso pure Federico Chiesa fino al nuovo anno e per almeno qualche giorno Weston McKennie complica ulteriormente le cose.