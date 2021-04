Gentile Procuratore,chiedo al volo, senza voler fare nessun predicozzo morale, come e se saranno sanzionati dalla Juventus i tre tesserati McKennie, Dybala e Arthur già puniti dalle forze dell'ordine per aver violato le norme anti-covid che obbligherebbero a stare chiusi in casa anziché assembrarsi in ville per festini vari. MarcoGentile Marco,tenendo distinti i provvedimenti inflitti dalle forze dell'ordine che possono colpire tutti i cittadini che violano le norme anti-covid, va evidenziato chestilati dalle loro rispettive società. Senza, però, dover andare a leggere le suddette norme,, contenuta nel contratto collettivo di serie A che ammonisce quanto segue: "Il calciatore deve curare la propria integrità psico-fisica, astenendosi da qualsiasi attività che possa mettere a rischio la sua incolumità e la sua migliore condizione psico-fisica".(una percentuale sulla retribuzione fissa mensile) edagli allenamenti per qualche seduta.Ma ora passo la palla agli utenti diai suoi tesserati oltre a quelle già comminate dalle forze dell'ordine?Scopri di più su Pokerstarsnews.it