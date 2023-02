(Alessandro Bassi è anche su

. Tanti i precedenti dei bianconeri contro compagini transalpine nelle competizioni UEFA: vediamo, oggi, di ripercorrere alcuni precedenti più risalenti nel tempo, giocati prima della nascita della federazione europea calcistica e delle relative competizioni.Sin dalle origini le società calcistiche italiane hanno avvertito il desiderio e l'esigenza di misurarsi non solo tra loro ma anche con altre realtà straniere. Un po' tutte le squadre italiane già neidisputano incontri di esibizione contro squadre di nazioni limitrofe. La prima amichevole internazionale la gioca il Genoa nel marzo del 1903 ospitando un club di Nizza, ma pochi giorni più tardi, il venerdì Santo, la Juventus ospita a Torino una compagine svizzera. Un anno più tardi,, quando ospita – perdendo 1 a 0 – l'Olimpique di Lione. Da quel momento giocare contro squadre straniere sarà sempre più frequente, soprattutto durante il fine settimana di Pasqua e durante i giorni tra Natale e Capodanno. Tanti sono i tornei internazionali di esibizione ai quali la Juventus partecipa negli anni precedenti la Prima guerra mondiale e nella prima metà degli anni'20 sino a quando – su imput di Hugo Meisl , competizione internazionale alla quale partecipano le migliori squadre di Cecoslovacchia, Austria, Ungheria e Italia (che dal 1929 sostituisce la Jugoslavia).quando, pochi anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale,Campioni, meglio noto come, al quale vengono invitate a partecipare le squadre vincitrici dei rispettivi campionati. Alla prima edizione del 1951 per l'Italia partecipa. La Juventus è inserita nel girone di San Paolo con Palmeiras, Stella Rossa e Nizza., vittoria che le vale la certezza del passaggio alle semifinali. In quel torneo la Juventus arriverà a giocare la finale contro il Palmeiras, perdendo la gara di andata 1 a 0 e pareggiando il ritorno, mancando così la conquista del titolo.Con la seconda metà degli anni'50 del XX secolo eorganizzate dalla confederazione europea. In quegli anni si giocano anche tanti altri tornei. Nel 1959 la Juventus partecipa alla prima edizione della, un torneo con un regolamento molto particolare: partecipano le prime quattro classificate di serie A di Italia e Francia oltre ai vincitori dei rispettivi campionati cadetti. Queste squadre giocano una singola gara ciascuna in andata e ritorno e i punti conquistati vengono cumulati a formare una classifica finale per nazioni.. L'anno successivo viene abbinata sempre allo Stade Reims: pareggio 4-4 in Francia, vittoria bianconera in casa per 2 a 1.Come detto, con gli anni'60 la Juventus incontra tante altre volte squadre francesi nelle competizioni UEFA, mavinta poi dai bianconeri. La sfida con il Nantes in quell'edizione della Champions League vale l'accesso alla finalissima poiché le due squadre si affrontano in semifinale:, dopo essere stata in vantaggio 2 a 1, senza comunque compromettere la qualificazione alla