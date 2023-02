Al termine della partita vinta contro il Lorient, l'allenatore del Nantes Antony Kombouaré ha parlato in vista della Juve: "Oggi l'obiettivo era vincere. Giovedì avremo altri giocatori. Abbiamo un gruppo forte, di qualità. Nessuno è indispensabile, tutti sono importanti. Oggi eravamo un po' stanchi, giochiamo ogni tre giorni. Non è facile e nessuno ti fa regali. Vogliamo recuperare e abbiamo tempo per preparare la partita in casa della Juventus. Affronteremo la partita con serenità".



"Abbiamo fatto del nostro meglio per prepararci a questo grande incontro di giovedì. Sappiamo di avere contro un avversario di livello. Abbiamo fatto tutto ciò che era necessario, per noi l'Europa League è molto importante. Rimarremo umili",