La Juve e non solo: Milan, tre squadre su Calhanoglu
11Tre squadre su Hakan Calhanoglu: secondo il Corriere della Sera, Juve, Napoli e Atletico Madrid avrebbero messo gli occhi sul turco.
BRAVO CHALA ,FAI BENE, A CHIEDERE TANTO COSI TE NE PUOI ANDATE IN UNA SOCIETÀ CHE TI PIO DARE MOLTE PIÙ SODDISFAZIONI. FIN QUANDO RIMARRANNO QUESTI PROPRIETARI IN CHAMPIOS NON SI ANDREMO, SANNI SOLO PRENDERE PER I FONDELLI I TIFOSI,BASTAVA PRENDERE RUDIGER BAKAYOKO E UN VICE IBRA ANCHE TUTTI IN PRESTITO E POTEVAMO DIRE LA NOSTRA E INVECE NO. POI LA STORIA DI BAKA NON MI VA PROPRIO GIU 2 MESI DI TRATTATIVE E POI VA AL NAPOLI IN UNA SETTIMANA PRATICAMENTE GRATIS.... SENZA PAROLE.
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