E da domani inizia per davvero una nuova fase, anche per la Juve. Che sia la vera fase due o meno, fa parte solo di un esercizio stilistico. La sostanza non cambia e la sostanza dice che la formazione bianconera è finalmente pronta a potersi mettere al lavoro nella sua totalità agli ordini di Maurizio Sarri. Effettuati e ultimati tutti i controlli del caso sull'intera rosa (tamponi tutti negativi), che da domani potrà avviare un processo graduale di lavoro che possa permettere alla Juve di allenarsi in gruppo un po' alla volta. "​Continua il programma di lavoro della Juventus alla Continassa. Da qualche giorno, i calciatori bianconeri effettuano sedute di allenamento individuali a piccoli gruppi, con mantenimento delle distanze. In applicazione delle indicazioni della Commissione medico scientifica federale della FIGC, ieri tutto il gruppo squadra ha effettuato i test diagnostici che hanno dato esito negativo; in questi giorni riprenderà il lavoro di allenamento con gruppi più numerosi", questo il comunicato della società bianconera.



TUTTI PRESENTI - Oggi hanno ripreso Sami Khedira e Blaise Matuidi, domani riprenderanno anche Danilo, Douglas Costa e Alex Sandro. Non solo: da domani possono tornare alla Continassa anche Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain, che a loro volta sono risultati negativi ai controlli effettuati e potranno così interrompere con qualche giorno d'anticipo il proprio isolamento domiciliare.