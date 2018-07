Lo riporta Il Corriere di Torino: il Chelsea è pronto a portare a Londra Daniele Rugani. Il centrale bianconero, al momento impegnato nella tournée estiva negli Stati Uniti, sta sentendo forte il richiamo della Premier League e soprattutto del suo ex allenatore, quel Maurizio Sarri che l'ha allenato ad Empoli e con cui è rimasto fortemente legato. Insomma: club e giocatore si piacciono, e puntano a una veloce risoluzione della situazione. In questi giorni ci sarà l'incontro tra i vertici bianconeri e Marina Granovskaia, la donna posta da Abramovich a capo delle 'cose formali' dei Blues: la Juve non avrà intenzione di mollare, e per la cessione chiederà fino a 55 milioni di euro.