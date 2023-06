Un grande equilibrio rotto da un colpo di testa, nel finale, di Barbara Bonansea. Con la rete dell’attaccante bianconero, la Juve batte 1-0 la Roma e sia aggiudica la Coppa Italia Femminile, la terza della sua storia.



GARA - Le giallorosse tengono il pallino del gioco in mano ma l’occasione più chiara del match è per Bonansea che, all’ora di gioco, calcia di poco a lato. Si rifà allo scadere quando svetta di testa e mette il sigillo sul primo trofeo stagionale per la Juve femminile che si prende la rivincita dopo aver perso lo Scudetto proprio contro le avversarie odierne.