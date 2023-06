Terminano i discorsi relativi all'assegnazione dei Mondiali Femminili - che si terranno questa estate in Oceania -. Infatti, si vedranno anche in Italia e in chiaro. La RAI, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha acquistato i diritti tv delle partite nonostante le polemiche dei giorni scorsi, con le accuse del presidente della FIFA Gianni Infantino, e i dubbi legati a un fuso orario che non favorirà ovviamente gli ascolti. La Nazionale di Bertolini però non sarà oscurata e potrà essere vista in chiaro.