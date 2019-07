. Da giorni vi raccontiamo l'idea della società che non chiude alla cessione dell'attaccante classe 2000: se non dovessero sbloccarsi le, la Juve potrebbe seriamente valutare una cessione di Kean come sacrificio sul mercato. Non è un'eventualità da escludere insomma, anzi in queste ore sta prendendo forza all'interno della dirigenza bianconera,. Economiche e di formula.- Fabio Paratici ha deciso infatti con l'area tecnica bianconera che si può procedere all'addio di Kean soltanto per una valutazione dacome base minima, cui aggiungere laper non perdere il controllo su un talento di questo valore, anche alzando di tanto la cifra finale. Insomma, la Juve ha fissato le condizioni che suonano come avviso all'e agli altri club che hanno preso informazioni con Mino Raiola. A tal proposito c'è un retroscena: pochi giorni fa, il. Risposta? No a questo giro, grazie. Raiola ha frenato e la Juve aspetta, a patto che si rispettino quelle condizioni.