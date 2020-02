Il CIES Football Observatory ha realizzato un focus sulle giovani promesse dei principali campionati europei, analizzando il minutaggio dei classe 2000 in campionato durante la stagione in corso: il centrocampista del Parma Dejan Kulusevski, promesso sposo della Juve, è il calciatore con maggiore minutaggio in campo col 95% dei minuti complessivi disputati dalla sua squadra, sul podio c'è anche Sandro Tonali, titolare nel Brescia con 94% dei minuti giocati.



GLI ALTRI - Terzo posto invece per il terzino del Norwich, Max Aarons (92% dei minuti giocati fino ad oggi. Tra gli italiani spiccano poi anche il nono posto di Marash Kumbulla del Verona (61% dei minuti giocati), il quattordicesimo di Hamed Junior Traoré del Sassuolo (56% dei minuti giocati) e il ventesimo di Dusan Vlahovic della Fiorentina (42% dei minuti giocati).