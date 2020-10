. Velocità, potenza fisica impressionante e la capacità di vedere la porta: non è un caso se i suoi agenti ne hanno parlato con diversi tra i top club d'Europa, inclusa la. La realtà è ben diversa: la dirigenza bianconera è stata molto chiara,. Per davvero.- Seguito da anni, Adama non è un affare fattibile anche perchécome esterno. Il vero problema? Impossibile studiare un prestito con riscatto per Traoré, ianche alla luce dell'interesse di top club emersi in questi mesi, Barcellona su tutti. Niente da fare: il Wolverhampton non fa sconti e studia il rinnovo,perché ritiene di avere Chiesa e Kulusevski per il futuro presi con formule più vantaggiose.