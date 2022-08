Questa la decisione presa dopo il confronto interno post Sampdoria-Juventus. Mettendo insieme pro e contro, esigenze tecniche e di bilancio, vantaggi per l'attacco e i margini di manovra per altri obiettivi (vedi Leandro Paredes), la decisione della Juve è ricaduta sul polacco. Alle attuali condizioni è così.Tecnicamente Depay sarebbe l'ideale in questa fase, come ammesso solo ieri dallo stesso Pavel Nedved. Ma le condizioni che avevano portato all'intesa prima della rottura tra United e Adrien Rabiot non sono più percorribili, a maggior ragione esclusi i rilanci di Depay su durata di contratto (tre e non due anni) e somma complessiva a bonus raggiunti (sfiorato il tetto dei 10 milioni) dopo il punto di incontro trovato con il Barcellona per la risoluzione (da accettare solo dopo la stretta di mano con il prossimo club)Intesa raggiunta in termini di ingaggio, è bastato confermare l'attuale stipendio percepito al Marsiglia da 3,5 milioni netti o poco più (pur senza i vantaggi del Decreto Crescita). Già da qualche giorno apparecchiata la tavola anche col Marsiglia, sulla base di un prestito oneroso (circa 2 milioni) con obbligo di riscatto condizionato per altri 8 milioni. Costi complessivi in linea con l'attuale previsione bianconera e formula ideale dal punto di vista del club.