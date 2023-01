Il procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, è sicuramente uno dei nomi più chiacchierati e cercati in queste ore caotiche attorno alla Juventus. La sua richiesta di revocazione dell'assoluzione per il caso plusvalenze, poi accolta dalla Corte d'Appello Federale, ha portato alla penalizzazione in classifica di 15 punti per i bianconeri e, la Gazzetta dello Sport, ha svelato oggi il discorso fatto davanti ai giudici.



FALSIFICATO I CAMPIONATI - “Le nuove prove evidenziano la particolare gravità dal punto di vista sportivo delle condotte tenute, che hanno impattato su più campionati professionistici di Serie A falsificandoli. Nelle stagioni al vaglio il club aveva perdite molto significative, ma invece di mettere le mani in tasca e ripianarle ha creato plusvalenze fittizie".



FALSATA LA COMPETIZIONE SPORTIVA - "Queste hanno permesso di mettere soldi veri sul mercato e acquistare giocatori che ha poi schierato falsando la competizione sportiva a danno di altre società che hanno davvero ripianato e che non hanno fatto mercato ma magari hanno venduto gioielli di famiglia. Ci sono club che hanno dovuto cedere calciatori da 20 gol a campionato e l’anno successivo in classifica hanno pagato dazio”. Un discorso che ha poi portato i giudici a comminare il -15 alla società bianconera.