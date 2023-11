Tocca al Manchester United, tocca a Jadon Sancho. Perché la Juve ha effettuato la sua mossa, presentata con l'obiettivo di cogliere un'opportunità forse unica: in prestito con diritto di riscatto da definire e ingaggio pagato per due terzi dallo United, così il club bianconero potrebbe rilanciare Sancho. E ora tocca alle altre parti in causa.