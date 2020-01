Corre Sami Khedira. Senza fretta, un po' come ha abituato in campo, con quel passo che da sempre lo rende il centrocampista ideale per ogni allenatore per quanto magari poco apprezzato da tifosi e parte della critica. Allo stesso modo corre verso il ritorno in campo, prima. Verso la lista Champions, poi. Già, perché in questo momento, quando il mercato invernale si avvicina a passi spediti verso l'ultimo terzo di trattative, il centrocampista tedesco si ritrova ancora saldamente tra i giocatori su cui Maurizio Sarri vorrà puntare nell'ultima parte di stagione, nella speranza che sia particolarmente intasato il calendario.



ASPETTANDO SAMI – Da qui al 31 gennaio possono cambiare ancora molte cose, in uscita e in entrata, al netto delle smentite. Perché il grande escluso Emre Can resterebbe tale, la panchina in Coppa Italia lo sta portando sempre più lontano dalla Continassa e se si dovesse concretizzare la sua cessione ecco che a quel punto le carte potrebbero anche mischiarsi nuovamente: un colpo last minute, non all'orizzonte, potrebbe infatti ridisegnare gerarchie varie. Che in questo momento sono chiare. La Juve preferirà aspettare Giorgio Chiellini e Khedira, piuttosto che rilanciare Emre Can. Oggi è così, domani chissà.