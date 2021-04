Ieri sera all’disono accadute molte cose. Laha celebrato la suacon una bella vittoria sul. Gigiha confermato la sua eternità professionale.ha sbagliato un gol che, forse, neppure lo sciagurato Egidioavrebbe fallito. I tre discoli festaioli sono stati reintegrati nel gruppo. Uno di loro,, ha realizzato una rete da collezione. Alla fine della gara si è persino visto Andrea Pirlo sciogliersi in un sorriso.Tutto questo susciterà, oggi, dibattiti assortiti e commenti contrastanti con quelli espressi alla vigilia specialmente sulla necessità di cantare o meno il de profundis per il tecnico bianconero. Ma questo è il calcio, baby.per la quale ciò che valeva il giorno prima conta meno di zero quello successivo. E probabilmente è proprio questo il bello del gioco.. E’ successo nell’istante in cui Federicoha preso il pallone e, parlando con lui,. Li ha uccellati entrambi, il secondo addirittura con un tunnel, ha alzato la testa per vedere dove fosse Ronaldo e gli ha recapitato un pacchetto regalo infiocchettato. Questa volta il campione portoghese non avrebbe potuto fallire e, infatti, così è stato.Ecco, in quel preciso momento in televisione i tifosi della Juventus e tutti gli appassionati del pallone hanno avuto l’opportunità di vedere una performance antica firmata da un fuoriclasse al quale il calcio italiano deve tantissimo.Il numero di Chiesa, infatti, è sovrapponibile in fotocopia conforme a uno di quelli che il Barone bianconero confezionava con naturalezza e genialità per i piedi o per la testa di Robertoai tempi in cui leali destre delle squadre erano le autentiche ispiratrici dei bomber.i. Oggi Federico Chiesa, un autentico uragano in campo con la maglia bianconera il quale, come il Barone,Non amo citarmi addosso, ma questa volta mi piace ricordare che scrissi di Chiesa ancor prima del suo arrivo alla Juventus azzardando per lui un fantastico futuro in bianconero. Non cambiai parere neppure durante il suo rodaggio che scatenò un mare di critiche. Sono felice di poter confermare la mia tesi oggi.