Non solo il Milan ha corteggiatonelle ultime settimane. Perché il difensore della Juventus - già oggetto del desiderio di tanti club sul mercato in estate - torna a essere al centro di proposte importanti: la dirigenza bianconera ha ricevuto, entrambe per adesso congelate sulla scrivania di Fabio Paratici. La prima è delper prenotare il centrale turco; offerte portate in questa settimana per provare a sbloccare subito la questione Demiral.- Per il bilancio della società farebbe più che comodo una cessione simile con netta plusvalenza per questo difensore pescato in Turchia con un colpo di genio in sinergia col Sassuolo soltanto un anno fa; eppure,. Paratici aveva già rifiutato una grossa offerta dell'Atlético Madrid in estate e avvisato il Milan per gennaio di non volerlo vendere, ora Borussia Dortmund e Leicester sono state frenate a fronte delle loro proposte perché Demiral è ritenuto prezioso anche da potenziale titolare quale è stato nelle ultime settimane. Insomma, la Juve a stagione in corso non si priva di un difensore così a meno di offerte indecenti. E non le ritiene (ancora) tali.