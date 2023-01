Alla fine ha scelto il Pescara, porto sicuro per tanti giocatori in uscita dalla NExt Gen ma non pronti per la massima serie. In Abruzzo ora tocca ad Hamza Rafia tentare il riscatto, dopo l'avventura alla Cremonese e il rientro alla base con mezza stagione in Next Gen, ora l'ex Lione passa dalla Juve al Pescara: operazione a titolo definitivo, al club bianconero il 50% della futura rivendita.