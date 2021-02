Weston McKennie si è rivelato un grande colpo per la Juventus. Decisamente a sorpresa, perché in pochi conoscevano qui in Italia uno dei centrocampisti più interessanti in prospettiva messi in mostra dalla Bundesliga. Protagonista silenzioso allo Schalke, Weston ha conquistato la Juve in pochi mesi: un blitz di Fabio Paratici ha consentito di superare le offerte di Southampton e Monaco, entrambe attive da settimane su McKennie prima che la Juventus si fiondasse su di lui. Un sorpasso in piena regola.





LA PROMESSA - Già dalla scorsa estate, la Juve aveva promesso a Weston di volerlo riscattare perché convinta della bontà dell'operazione. Dunque ci sono sempre stati pochi dubbi, ora le certezze sono all'orizzonte: verranno versati i 18 milioni necessari a completare l'operazione con lo Schalke, anche perché gli obblighi sul riscatto con ogni probabilità verranno centrati. Ma a prescindere, la Juve ha sempre voluto trattenerlo e andrà in quella direzione. Promessa mantenuta e zero dubbi da parte del ragazzo: McKennie è entusiasta, vuole solo la Juve.