La trattativa tra Juventus e Valencia per Joao Cancelo procede spedita. E il motivo va ricercato nel bisogno, non disperato ma piuttosto pressante, del club spagnolo di incassare entro e non oltre fine mese quei soldi che servono per colmare un pesante buco di bilancio dopo il mancato riscatto da parte dell'Inter. Anche da questa eventualità nasceva infatti la volontà del Valencia di fissare entro il 31 maggio la data ultima per il diritto di riscatto: avere tempo per un piano b. Servono 35 milioni, almeno, più bonus per vincere la corsa sul terzino portoghese: quelli sarebbero bastati all'Inter, mentre Jorge Mendes triangolando con il club amico Wolverhampton ha già fatto lievitare il prezzo offrendo più di 40 milioni di bonus attendendo magari che anche il Manchester United trasformi un concreto interesse in un'offerta vera e proprio. Per quanto le ambizioni di Cancelo abbiano portato il portoghese a rifiutare per ora la milionaria proposta dei Wolves, a sua volta la Juve sa di non poter perdere troppo tempo stante una concorrenza che presto potrebbe agguerrirsi ulteriormente ed un Mendes che rimane osso durissimo anche più che le richieste del Valencia. I rapporti col club spagnolo sono ottimi, chiare le richieste ma altrettanto chiara la posizione della Juve: i bianconeri vogliono Cancelo, ma non raggiungeranno le cifre in arrivo dalla Premier, a maggior ragione avendo appurato le difficoltà nel delineare un affare in prestito con opzione di riscatto per le necessità di cassa del Valencia.

ECCO PJACA – Si tratta però, con anche un discreto ottimismo. Anche perché pure dalle parti di Valencia non si smette mai di programmare, gradendo quel tipo di operazioni che possano poi richiamarne subito un'altra. Mettere sul piatto una contropartita per abbattere il prezzo non è forse possibile, sviluppare parallelamente un affare sul versante opposto da poter magari mettere a bilancio nel prossimo esercizio è invece un buon modo per trovare una quadra. Niente sconti per Cancelo quindi, ma totale apertura a parlare di uno dei tanti talenti in uscita dalla Juve. Uno su tutti è quello identificato dal ds Pablo Longoria, ex capo osservatori bianconero, come quello giusto: Marko Pjaca. L'attaccante croato difficilmente potrà trovare posto nella Juve, l'infortunio è ormai alle spalle ma il prestito allo Schalke si è sviluppato ancora a singhiozzo e dopo il Mondiale vorrà da subito tornare ad essere protagonista. Anche in Europa. Motivo per cui ha spedito al mittente l'interesse della Fiorentina, prendendo tempo su altri fronti come quelli rappresentati dalla Lazio. Quella di Valencia sarebbe invece una piazza adatta al rilancio e alle ambizioni di Pjaca, con la Juve che in attesa di auspicabili exlpoit mondiali fissa il prezzo a quasi 20 milioni di euro. E se Pjaca prende la direzione di Valencia, le possibilità di veder Cancelo verso Torino potrebbero aumentare sempre di più.



