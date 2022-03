C'è il rinnovo di Pauloa tenere banco. C'è da blindare MatthijsC'è da capire chi possa essere il “del centrocampo”. Ci sono tanti argomenti all'ordine del giorno in ottica mercato, interno ed esterno, alla Continassa. Si lavora pure al rinnovamento della difesa, l'acquisto di Federicoè stato solo il primo, obiettivo concreto è delineare il post-con tanti nomi sul taccuino di Federico(in pole Owen, sotto stretta osservazione anche i vari, Andrea, Destiny), anche a destra si cercano profili giovani che possano fare al caso della Juve anche in prospettiva. Non è un mistero che piaccia Stephane Wilfrieddel Toro, per esempio. Ma è su un altro profilo che il club bianconero ha consolidato una posizione di vantaggio: è RaoulL'esterno destro è infatti una delle (poche) note liete dell'attuale stagione del Cagliari.Valore che si decuplicherà al momento della cessione, possibile già al termine della stagione.con in più la predisposizione a parlare di un'altra stagione in prestito in Sardegna nel caso in cui il gruppo di Walter Mazzarri riuscisse a ottenere la salvezza in serie A.