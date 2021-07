Lalo aspetta alla Continassa il 25 luglio e sul suo futuro, come ribadito praticamente da tutti i vertici dirigenziali, non ci sono sentori di un addio.è un'azienda inserita all'interno dell'azienda Juventus e per questo non può essere considerato al pari degli altri. Dalla sua scelta sulla permanenza o meno a Torino dipende molto delle prossime mosse mercato del club bianconero ().E Ronaldo sulla "scelta" ci gioca anche attraverso i social network dove, inevitabilmente, è il più seguito al mondo. La foto postata oggi in abito azzurro appoggiato alla sua Rolls Royce è di quelli che lasciano ampio spazio all'interpretazione. In particolare è la caption "Decision day", "Giorno della scelta" a far correre un brivido lungo la schiena dei tifosi bianconeri. Sarà relativa al campo? Alla Juve? O alla sua vita privata?