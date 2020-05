Non c'è effetto Coronavirus che tenga. I nuovi accordi verranno inevitabilmente condizionati. Ma quelli precedenti, anche se magari solo verbali, in casa Juve vengono rispettati fino in fondo. Così anche quello con l'Udinese per RolandoRiportando alla base Mandragora, per quanto possa essere solo una manovra di passaggio.. La carriera di Mandragora è in ogni caso destinata a progredire, di lui la Juve sta parlando per esempio con laall'interno di operazioni più ampie che potrebbero coinvolgere Federico Chiesa o Gaetano Castrovilli. Ma anche con lae il. Resta una valutazione piuttosto alta per il suo cartellino, prendendolo a 26 milioni bisognerà trovare il modo di non abbassarne la cifra di cessione o se possibile alzarla generando plusvalenza.– E Mandragora? Dal canto suo sta confermando la maturità e la professionalità con cui ha stupito tutti fin dall'esordio nel calcio dei grandi, pur essendo un ragazzino o poco più., pronto com'è a mettersi in discussione per il definitivo salto di qualità e lanciare la propria candidatura anche in ottica di Euro 2020+1.