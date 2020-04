La Juve monitora e osserva Kai Havertz, trequartista classe '99 del Bayer Leverkusen seguito da tempo. Secondo Tofofichajes, sul giocatore ha messo gli occhi anche il Manchester United, che per convincere il Leverkusen a lasciarlo partire sarebbe disposto a spendere 80 milioni di euro. La Juve per ora ancora non ha pensato a un'offerta concreta, ma monitora la situazione da vicino.