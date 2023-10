"Pieno appoggio". Detto, fatto. La Juventus non abbandona Nicolò Fagioli, squalificato 7 mesi per le scommesse illegali. Il club bianconero aveva promesso supporto al centrocampista italiano classe 2001 e ora è pronto a passare dalle parole ai fatti.



Nell'agosto del 2022 Fagioli aveva rinnovato il contratto fino a giugno 2026 con un ingaggio da un milione di euro netto all'anno. Ora i dirigenti gli hanno proposto un ulteriore prolungamento per altre due stagioni fino a giugno 2028, con tanto di aumento di stipendio. Una mossa per dimostrare concretamente la vicinanza al calciatore, pronto a firmare per mettere tutto nero su bianco.