Nessun evento speciale, nessuna festa all'Allianz Stadium: lunedì prossimo Cristiano Ronaldo sarà presentato secondo l'iter abituale come nuovo giocatore della Juventus. Nei giorni scorsi si erano diffusi vari rumors su una possibile introduzione in grande stile di CR7 in bianconero, ma il club della Continassa ha smentito questa ipotesi.



NIENTE FESTA - Difficoltà pratiche o una precisa scelta societaria dietro questa decisione, fatto sta che l'entusiasmo dei tanti tifosi juventini dopo quello che è stato definito "il colpo del secolo" rimarrà parzialmente deluso. Ronaldo raggiungerà Torino tra domenica sera e lunedì mattina, prima di sottoporsi alle visite mediche di rito presso il J Medical e della consueta conferenza stampa di fronte ai giornalisti allo Stadium. Molti fan proveranno comunque ad aspettare il portoghese all'esterno dell'impianto, nella speranza di intercettarlo per un autografo o un selfie.