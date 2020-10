La Juventus non molla la presa e continua a prepararsi per la sfida di questa sera contro il Napoli nonostante il club azzurro non sia ancora partito per Torino. Il club bianconero ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera e sono 22 i giocatori che saranno a disposizione di Andrea Pirlo. Ancora out Bernardeschi e Khedira, ci sono gli uomini mercato De Sciglio e Douglas Costa.



Ecco l'elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Bentancur, Portanova, Nicolussi Caviglia, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Douglas costa, Vrioni.