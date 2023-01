Lunedì 30 gennaio. Questo è il giorno atteso in casa Juve, quando arriveranno le motivazioni della Corte d'Appello Federale riguardanti la pesantissima sentenza emessa venerdì 20 gennaio contro il club bianconero e i suoi dirigenti (tutti ex, a parte Cherubini): poi arriverà sicuramente l'appello al Collegio di Garanzia del Coni, ma la lettura delle motivazioni sarà fondamentale per definire ulteriormente la difesa da parte dei legali bianconeri.