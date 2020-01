Quando la Juve individua un giovane talento, non basta un semplice no per interrompere la caccia. La storia recente lo ha insegnato in più di un'occasione, Fabio Paratici sa aspettare anche degli anni se convinto del giocatore in questione. E su Alessio Riccardi il capo dell'area sportiva bianconera sembra avere davvero pochi dubbi. Ecco perché la scorsa estate quando con la Roma si parlava di Gonzalo Higuain e Daniele Rugani, dopo l'operazione conclusa con successo che ha portato Leonardo Spinazzola nella capitale e Luca Pellegrini a Torino, la richiesta dei bianconeri era virata anche sul cartellino di Riccardi oltre che su valutazioni cash. Niente da fare, per mille motivi. Non ultimi, tra l'altro, quelli che vedevano il giovane giallorosso restio a lasciare la Roma. Però la Juve non molla ed è pronta a tornare alla carica.



IL TENTATIVO. Gli osservatori bianconeri continuano a monitorarlo, partita dopo partita. Consolidando di volta in volta la considerazione sul talento romanista. E nelle ultime settimane sono ripresi i contatti con l'entourage del giocatore, aspettando il momento giusto per presentare l'offerta anche alla Roma. Che per il momento non ha mai dato segnali di apertura alla cessione al di là dei discorsi tramontati nella scorsa estate. Tempo al tempo, la Juve marca stretto Riccardi, Paratici sa aspettare.