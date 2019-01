GIOCA A

Il mercato in casasi è virtualmente fermato. La priorità di tutto il club bianconero, squadra mercato compresa, è stata data alla Supercoppa Italiana che oggi vedrà gli uomini disfidare ilper il primo titolo stagionale. Per questo numerose operazioni sono state messe in stand by e saranno approfondite nuovamente una volta rientrati dall'Arabia Saudita. Fra queste c'è anche quella con il Braga per- Per l'esterno classe '99 della Juventus ha avviato fitti contatti già ad inizio mese superando con forza la proposta fatta dall'Inter e dall'ex ad bianconero. I rapporti conhanno agevolato l'affare che, di fatto, ha visto un principio di accordo già trovato per una cifra complessiva da 15 milioni di euro.Ciò che non era ancora stato definito erano le modalità di pagamento con lache spingeva per un prestito leggermente oneroso con diritto di riscatto.dell'onerosità del prestito o, in ogni caso, la prima tranche del pagamento in caso di acquisto a titolo definitivo. Una richiesta che ha bloccato il club bianconero, che ha messo in stand by la trattativa.ma la sensazione è che se l'affare si sbloccherà sarà negli ultimi giorni di mercato. La Juve crede ancora in Trincao, ma non è disposta a svenarsi per lui.