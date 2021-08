Manuele la quarta punta. Poi un acquisto solo in caso di una cessione pesante. Il mercato della Juve doveva essere questo e questo è rimasto.: cinque giocatori rientrati dal prestito (sei contando Douglas Costa), solo uno è stato piazzato (Marko Pjaca). E di tutti i giocatori in vendita il solo Merih Demiral ha trovato sistemazione. Il vero punto dolente della Juve è stato questo: totale incapacità di forzare la mano in uscita.