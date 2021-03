E’ vero che Ronaldo ha sbagliato tutto, anche quando era in barriera. E’ vero che sono mancate concretezza e freddezza. E’ vero che la difesa, tra andata e ritorno, ne ha combinate di ogni colore. E’ tutto vero, madei giocatori di Pirlo.Il Porto è rimasto in dieci in avvio di ripresa. In quel modo, alla differenza tecnica tra le due squadre si è aggiunta quella numerica. E abbiamo pensato che la Juve avrebbe fatto un sol boccone degli avversari:Invece ci sono riusciti, e anche in modo abbastanza agevole. Certo, hanno rischiato di subire gol, ma sono pure andati vicini a segnare già entro i 90 minuti, riuscendoci nel secondo tempo supplementare. PerchéQuando doveva accelerare,. Abbiamo visto, uno dei quali - il fantastico- rimaneva in piedi in modo precario e malfermo, tanto che sembrava sul punto di mollare da un momento all’altro. A parte, finché ha resistito,che permettesse di aprire un varco. Lo ha fatto nel finale, che ha quelle caratteristiche, ma era entrato fresco contro giocatori che correvano da quasi due ore.e non è sufficiente elencare il numero di partite disputate dai bianconeri per giustificarla.e ci sono anche- a cominciare da- che non rispondono come dovrebbero e come hanno sempre fatto dl punto di vista atletico. Ecco, su questo i dirigenti juventini si devono interrogare:Una volta trovato, o almeno il motivo, si sarà già compiuto un passo avanti. Anche se in ritardo.@steagresti