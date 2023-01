Napoli-Juventus riscrive la storia. I bianconeri non subivano infatti 5 reti in una sola partita in tutte le competizioni da quasi trent’anni. Era il 30 maggio 1993: allora la Juve venne sconfitta dal Pescara per 5-1. A segnare il primo gol abruzzese, scherzo del destino, fu un giovane Max Allegri.