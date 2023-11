L'appetito vien mangiando. E ora alla Continassa si pensa sempre di più a potersi sedere al tavolo scudetto fino al termine della stagione. Non si dice, ma si pensa. Lavorando per fare in modo che una rosa incompleta e falcidiata dagli imprevisti, possa essere sistemata già a gennaio così da consentire a Max Allegri di provarci davvero.