Come si legge sul sito ufficiale della Juventus, si chiamerà “Seconde Squadre – analisi e prospettive nel contesto italiano” il convegno che si terrà venerdì 15 marzo dalle 11, organizzato da Lega Pro in collaborazione con il club bianconero, che ospiterà l’evento nella sua casa e parteciperà con il Presidente Andrea Agnelli e Federico Cherubini, Head of Football Teams and Technical Areas Juventus. Un tema particolarmente caro al club bianconero, che (prima e finora unica società italiana) partecipa al campionato di Serie C con la Juventus Under23. Ai lavori, che saranno un’importante occasione di confronto per analizzare l’esperienza di questa stagione delle seconde squadre e per una riflessione sulle prospettive del progetto, prenderanno parte, tra gli altri: Gabriele Gravina, Presidente FIGC, Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, Andrea Agnelli, Presidente Juventus Football Club, Federico Cherubini, Head of Football Teams and Technical Areas Juventus Football Club, Giuseppe Marotta, Consigliere Federale FIGC e Amministratore Delegato FC internazionale e Demetrio Albertini, Presidente Settore Tecnico FIGC.