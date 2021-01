Avete visto Frabotta? E Rabiot? E Dragusin? Che meraviglia! Come no! Ma: avete visto la Spal? La Juve ieri sera ha giocato in scioltezza da cavalleria leggera contro una squadra che glielo ha permesso. Con tutto il rispetto per gli avversari, quinti in serie B, entrati in campo allegri e sbarazzini, nel modo in cui nessuna (o quasi) squadra affronta i campioni d’Italia. Non lo ha fatto il Milan, e si è visto, ma a cominciare da Crotone, Benevento, Fiorentina (la stessa Inter) di solito contro i bianconeri si gioca col 5-4-1: tutti dietro su due linee ravvicinate e una punta - tre centimetri dalla linea di metà campo - pronta a scattare sul lancio, sulla respinta o su un pallone che, magicamente, non va in tribuna.Pasquale Marino, invece, intendeva dare un saggio di bravura e di coraggio...