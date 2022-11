. D'altronde, quando è andato in scena l'ultimo cambio di guarda tra lo scorso ciclo (quello dei tre capi area e nessun amministratore delegato), sembrava comunque dovesse esserci un uomo in più: con Andrea Agnelli presidente e Pavel Nedved vice, infatti, è arrivata la nomina di Maurizio Arrivabene come amministratore delegato e Federico Cherubini direttore sportivo. Quest'ultimo, in particolare, sembrava potesse essere in realtà promosso con un ruolo differente, lo stesso che è destinato a ricoprire in futuro: quello di direttore generale. Conal suo fianco. E la convinzione di poterlo individuare all'interno della stessa società bianconera senza dover necessariamente pescarlo all'esterno o in altri club.Il primo è capo osservatore della Juve, ruolo ricoperto dopo una stagione da responsabile dello scouting all'estero e negli scorsi mesi ha rifiutato un'importante offerta del Celtic che gli avrebbe consegnato le chiavi del mercato. Il secondo, ex ds del Lugano, è stato nominato prima ds dell'Under 19 e in seguito dell'Under 23 bianconera (oggi Next Gen).